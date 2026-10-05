FinCEN отзывает проект правил в отношении криптомиксеров из-за опасений по поводу «правомерной деятельности»

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США отозвала два проекта правил, касающихся регулирования деятельности криптовалютных компаний, в том числе предложение, затрагивающее сферу «смешивания конвертируемых виртуальных валют».
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