Экс-сотрудник ЦРУ признал себя виновным в хищении 194 млн долларов у государства

Министерство юстиции США сообщило, что бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Раш, у которого обнаружили золотые слитки, признал себя виновным в хищении государственных средств на сумму около 194 миллионов долларов .
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