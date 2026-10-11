Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Moraes Orders Eduardo Bolsonaro Jailed For Lobbying Washington On Sanctions As His Brother Heads Into Brazil Runoff

Moraes Orders Eduardo Bolsonaro Jailed For Lobbying Washington On Sanctions As His Brother Heads Into Brazil Runoff

Moraes Orders Eduardo Bolsonaro Jailed For Lobbying Washington On Sanctions As His Brother Heads Into Brazil Runoff Brazilian Supreme Court Justice Alexandre de Moraes has issued an arrest warrant for Eduardo Bolsonaro and ordered the immediate start of his prison sentence, Anadolu Agency reports.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым