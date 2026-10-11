Moraes Orders Eduardo Bolsonaro Jailed For Lobbying Washington On Sanctions As His Brother Heads Into Brazil Runoff Brazilian Supreme Court Justice Alexandre de Moraes has issued an arrest warrant for Eduardo Bolsonaro and ordered the immediate start of his prison sentence, Anadolu Agency reports.
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