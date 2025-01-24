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"Роскошная крепость судного дня": В США появится бункер для богачей с ресторанами, боулингом и скалодромом

"Роскошная крепость судного дня": В США появится бункер для богачей с ресторанами, боулингом и скалодромом

В США решили построить бункер для богачей. Обещают сделать рестораны, боулинг и даже скалодром. Но вот проблема – в "роскошной крепости судного дня" поместятся далеко не все миллиардеры.

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