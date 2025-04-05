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Татарстану на нацпроект по продовольственной безопасности выделили 4,1 млрд рублей

Татарстану на нацпроект по продовольственной безопасности выделили 4,1 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В Республике Татарстан в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» реализуется 2 федеральных проекта: «Кадры в АПК» и «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств».

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