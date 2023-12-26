Шесть мини-салатов на скорую руку

Вкусные салаты совсем не обязательно должны быть сложными. Небольшие салаты, состоящие из нескольких ингредиентов, легко готовить: нарезал, смешал ингредиенты — и в тарелку, можно даже не делать заправку.
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