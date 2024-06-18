Раонич установил рекорд за всю историю тенниса: 47 эйсов за три партии

На турнире в Лондоне канадец Милош Раонич в одном матче 47 раз подал навылет! Раонич побил рекорд всех времен для трехсетовых матчей, установленный хорватом Иво Карловичем в 2015 году в Галле и равнявшийся 45 эйсам.