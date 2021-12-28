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Пассажир упавшего в Удмуртии вертолёта Ми-2 находится в тяжёлом состоянии

В результате авиакатастрофы в Удмуртии пилот вертолёта погиб, пассажир воздушного судна пострадал. Власти республики сообщили, что пассажир упавшего в понедельник, 27 декабря, вертолёта Ми-2 находится в тяжёлом состоянии.

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