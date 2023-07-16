Кто заказал Симоньян и Собчак, и почему именно Собчак, не являющуюся врагом киевского режима?

Александр

Собчак это очередная жертва сейчас не удалось так время еще есть и на ее месте сейчас просто необходимо публично признаться во всех своих подлостях и добровольно попросить прокуратуру посадить ее в тюрьму на подольше-может хоть там подольше поживет!