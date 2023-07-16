По мнению российского политолога Сергея Маркова, заказать убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак могли или в СБУ, или в ГУР МО Украины, поскольку именно эти две структуры организовывают теракты на территории России и любые неонацистские группировки, задействованные в подобных преступлениях, курируются ими.
Кто заказал Симоньян и Собчак, и почему именно Собчак, не являющуюся врагом киевского режима?
Комментарии
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Александр
Собчак это очередная жертва сейчас не удалось так время еще есть и на ее месте сейчас просто необходимо публично признаться во всех своих подлостях и добровольно попросить прокуратуру посадить ее в тюрьму на подольше-может хоть там подольше поживет!
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54 мин.
Татьяна Чайка
Не думаю,что бред.Удобная сакральная жертва/обвинить потом Россию.Им эту фря не жалко(она ж,как чемодан без ручки.)
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51 мин.
Владимир Михальков
Собчачка везде суёт свой нос и у неё длинный язык грохнуть её хотели что бы больше вони было со стороны 5 колонны! И не факт что это конец поучить 3 ляма желающие ещё найдутся!
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28 мин.
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