Стала известно, как прошли последние часы жизни сына Вячеслава Зайцева – Егора

Егор Зайцев, сын знаменитого дизайнера Вячеслава Зайцева, пережил своего отца всего на год. Скоропостижный уход звездного наследника стал настоящим шоком для многих, ведь Егор только что получил наследство и готов был продолжить дело семейного Дома моды.