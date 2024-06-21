Стала известно, как прошли последние часы жизни сына Вячеслава Зайцева – Егора

Егор Зайцев, сын знаменитого дизайнера Вячеслава Зайцева, пережил своего отца всего на год. Скоропостижный уход звездного наследника стал настоящим шоком для многих, ведь Егор только что получил наследство и готов был продолжить дело семейного Дома моды.
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