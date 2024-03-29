Разработки учёных университета транспорта на Образцова отметили на международном уровне

Разработки учёных университета транспорта на улице Образцова стали призёрами ХХVII Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед – 2024», который завершился в бизнес-центре «Амбер-Плаза».
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