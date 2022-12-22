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Пегов показал видео последствий обстрела гостиницы с Рогозиным в Донецке

Пегов показал видео последствий обстрела гостиницы с Рогозиным в Донецке

Журналист и военкор Семён Пегов поделился кадрами, на которых видно, к чему привёл артудар боевиков киевского режима по гостиничному комплексу «Шеш-Беш» в столице ДНР, из-за которого пострадал экс-руководитель корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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