Почему россиянам стоит готовиться к «лимонному шоку» уже этой зимой? Российский рынок цитрусовых столкнулся с беспрецедентным ростом цен:…Сообщение Цитрусовый кризис: апельсины и лимоны бьют рекорды цен появились сначала на Ежедневные новости.