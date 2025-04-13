Почему россиянам стоит готовиться к «лимонному шоку» уже этой зимой? Российский рынок цитрусовых столкнулся с беспрецедентным ростом цен:…Сообщение Цитрусовый кризис: апельсины и лимоны бьют рекорды цен появились сначала на Ежедневные новости.
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