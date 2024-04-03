Командир «Ахмата» сообщил о просьбе пленных солдат ВСУ получить гражданство РФ

Некоторые из пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят получить российское гражданство. Об этом 3 апреля сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с «РИА Новости».
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