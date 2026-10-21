Ограничения распространяются не только на продукты китайской компании, но и на сторонние сервисы, созданные на её технологиях Министерство внутренней безопасности США (DHS) объяснило решение запретить DeepSeek риском доступа китайских властей к конфиденциальным данным американских госслужащих.