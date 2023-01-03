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Депутат Госдумы Нилов: идея сокращения новогодних праздников требует социологических исследований

Депутат Госдумы Нилов: идея сокращения новогодних праздников требует социологических исследований

Глава комитета Государственной Думы по социальной политике Олег Нилов заявил в разговоре с корреспондентом РИА Новости, что идея уменьшения количества выходных дней на новогодние праздники требует проведения исследований социологами.

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