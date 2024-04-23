ФСБ: в ЛНР задержали гражданина Украины за шпионаж в пользу ВСУ

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Луганской народной республике (ЛНР) задержали гражданина Украины, собиравшего и передававшего информацию Вооруженным силам Украины (ВСУ) о местах дислокации российских войск.
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