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«Искандеры» уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области (ВИДЕО)

«Искандеры» уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области (ВИДЕО)

Армия России «Искандерами» уничтожила склады с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области. По разведданным стало известно, что противник организовал склад боеприпасов в одном из промышленных зданий «Южмаша».

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