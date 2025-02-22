Армия России уничтожила пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

Личный состав подразделения ВСУ был уничтожен на каховском направлении в Херсонской области.Подразделение беспилотной авиации группировки войск «Днепр» Армии России обнаружило и уничтожило пункт временной дислокации врага, который служил ещё и пунктом управления БпЛА на правом берегу реки Днепр в Херсонской области.