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Армия России уничтожила пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

Армия России уничтожила пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

Личный состав подразделения ВСУ был уничтожен на каховском направлении в Херсонской области.Подразделение беспилотной авиации группировки войск «Днепр» Армии России обнаружило и уничтожило пункт временной дислокации врага, который служил ещё и пунктом управления БпЛА на правом берегу реки Днепр в Херсонской области.

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