Можно ли на самом деле пить водопроводную воду

Водопроводной водой мы пользуемся ежедневно. Моемся ею, пьём её. Часто даже не кипятим. Насколько это безопасно для здоровья? Данные Роспотребнадзора о качестве питьевой воды и чистоте водопровода подчас не внушают оптимизма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии