Можно ли на самом деле пить водопроводную воду

Водопроводной водой мы пользуемся ежедневно. Моемся ею, пьём её. Часто даже не кипятим. Насколько это безопасно для здоровья? Данные Роспотребнадзора о качестве питьевой воды и чистоте водопровода подчас не внушают оптимизма.