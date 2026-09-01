Завершился первый Международный кинофестиваль «Огни большого города»

В Санкт-Петербурге прошел первый Международный кинофестиваль «Огни большого города». Главной темой смотра стала концепция «город в кадре», а всего в программу фестиваля вошли 96 фильмов из 15 стран мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Драпатый в истери...
- В Киеве разрушен ...
- ГБ Похоронены заживо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым