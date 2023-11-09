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Посольство РФ ответило на обвинения Госдепа США в дезинформации

Посольство РФ ответило на обвинения Госдепа США в дезинформации

Вмешательство во внутренние дела других государств и манипулирование общественным мнением — это визитные карточки США, поэтому обвинения Госдепа в том, что РФ якобы пытается дезинформировать страны Латиноамериканского региона, являются беспочвенными.

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