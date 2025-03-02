Политнавигатор Массовое недовольство просроченным президентом Владимиром Зеленским на Украине якобы разгоняют российские спецслужбы, чтобы сделать его более договороспособным.
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