Неспешный разговор

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Что не так с людьми, которых не пеленали в младенчестве

Что не так с людьми, которых не пеленали в младенчестве

Когда в семье появляется ребенок, родителям приходится решать массу вопросов, и в том числе такой: пеленать младенца или нет? Во всем мире много как противников этой процедуры для новорожденных, так и сторонников, уверенных в ее необходимости.

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