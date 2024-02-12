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Аргументы недели

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Reuters: Джон Кирби станет помощником президента США Байдена

Reuters: Джон Кирби станет помощником президента США Байдена

Представитель Белого дома Джон Кирби займет должность помощника американского лидера Джо Байдена. Соответствующая информация оказалась в распоряжении агентства Reuters.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Давно пора назначить кирби помошником старому перДауну! Кто-то же должен водить старикана в сортир и подтирать его вонючую ..опу?! Это же первейший вопрос национальной безопасности юсы! А ну как обосрется старикашка на людях, в очередной раз катапультируясь кратчайшим путем с трапа борта №1 ?!!!
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