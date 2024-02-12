Reuters: Джон Кирби станет помощником президента США Байдена

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Давно пора назначить кирби помошником старому перДауну! Кто-то же должен водить старикана в сортир и подтирать его вонючую ..опу?! Это же первейший вопрос национальной безопасности юсы! А ну как обосрется старикашка на людях, в очередной раз катапультируясь кратчайшим путем с трапа борта №1 ?!!!