Представитель Белого дома Джон Кирби займет должность помощника американского лидера Джо Байдена. Соответствующая информация оказалась в распоряжении агентства Reuters.
Reuters: Джон Кирби станет помощником президента США Байдена
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Давно пора назначить кирби помошником старому перДауну! Кто-то же должен водить старикана в сортир и подтирать его вонючую ..опу?! Это же первейший вопрос национальной безопасности юсы! А ну как обосрется старикашка на людях, в очередной раз катапультируясь кратчайшим путем с трапа борта №1 ?!!!
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16 час.
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