Что ждёт крымчан в период действия штормового предупреждения

Что ждёт крымчан в период действия штормового предупрежденияКак обезопасить себя от стихии, рассказал начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Крым Артём Флерчук @vesticrimeaЧитать подробнее+видео>>> .
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