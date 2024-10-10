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  • Валентин Воробьев
    Ну и пошли бы они в баню!В ЕС исключили во...
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    Поганой свиньей он оказался , увы, тут не  только в быту, но и по духу... Рога надо  бы отбить там этому козлу. Тут ...Ждун вывесил флаг...
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Что ждёт крымчан в период действия штормового предупреждения

Что ждёт крымчан в период действия штормового предупреждения

Что ждёт крымчан в период действия штормового предупрежденияКак обезопасить себя от стихии, рассказал начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Крым Артём Флерчук @vesticrimeaЧитать подробнее+видео>>> .

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