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ТАСС

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В Тверской области смертность в ДТП в 2025 году снизилась на 30%

В Тверской области смертность в ДТП в 2025 году снизилась на 30%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Смертность в авариях на дорогах Тверской области в 2025 году снизилась на 30%, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Виталий Королев в ходе встречи в Кремле.

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