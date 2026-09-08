В Тверской области смертность в ДТП в 2025 году снизилась на 30%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Смертность в авариях на дорогах Тверской области в 2025 году снизилась на 30%, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Виталий Королев в ходе встречи в Кремле.
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