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Мошенники взламывают мессенджеры под предлогом перерасчета за услуги ЖКХ

Мошенники взламывают мессенджеры под предлогом перерасчета за услуги ЖКХ

Мошенники начали использовать тему перерасчета начислений за жилищно-коммунальные услуги для взлома аккаунтов в мессенджерах.

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