Александр Розенбаум не намерен становиться блогером для молодёжи

Народный артист России Александр Розенбаум в интервью РИА Новости подтвердил, что не планирует становиться блогером для привлечения молодёжной аудитории.
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