Собянин: Завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

Были завершены работы по щиту «Виктория» В Москве завершились работы по строительству проходки тоннелей, которые будут соединять будущие станции метро «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева», принадлежащие Рублёво-Архангельской линии.
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