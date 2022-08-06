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Самсонова вышла в финал турнира в Вашингтоне

Самсонова вышла в финал турнира в Вашингтоне

В полуфинале турнира в столице США россиянка обыграла Сиюй Ван. В Вашингтоне завершился полуфинальный матч хардового турнира категории WTA-250 в женском одиночном разряде, в котором Людмила Самсонова встречалась с представительницей Китая Сиюй Ван.

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