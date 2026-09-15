Европа направила в Киев письмо с условиями финансирования

Киевский режим не получит дополнительное финансирование без выполнения условий Евросоюза. Их список представлен в письме, который еврокомиссары отправили депутатам Верховной рады, сообщает телеканал «Общественное».
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