В Сочи изготовили первую партию чипсов из местных бананов сорта «Кавендиш». Производство наладило фермерское хозяйство «100 гектар», получив высокую оценку от посетителей теплицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Дерзкое заявление...
- ЮГ Голикова: финансы...
- ЮГ Гриб предложил сд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым