Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +7°, облачно• Севастополь: +9°, облачно• Ялта: +10°, облачно• Алушта: +10°, облачно• Евпатория: +9°, облачно• Саки: +9°, облачно• Бахчисарай: +8°, облачно• Джанкой: +9°, облачно• Судак: +9°, облачно• Феодосия: +10°, облачноЧитать подробнее>>> .
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