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Смерть звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри будут расследовать

Смерть звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри будут расследовать

Согласно информации, опубликованной газетой Los Angeles Times, смерть известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года от воздействия наркотика кетамина теперь будет расследоваться полицией .

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