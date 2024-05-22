Смерть звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри будут расследовать

Согласно информации, опубликованной газетой Los Angeles Times, смерть известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года от воздействия наркотика кетамина теперь будет расследоваться полицией .
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