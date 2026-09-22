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ИА Регнум

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Беспилотник ВСУ повредил пост радиационного контроля Запорожской АЭС

Беспилотник ВСУ повредил пост радиационного контроля Запорожской АЭС

Украинский беспилотник атаковал пост радиационного контроля, расположенный в 13 км от Запорожской АЭС.

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