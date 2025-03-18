Nvidia создаст исследовательский центр для ускорения пришествия квантовых выч...

Nvidia создаст исследовательский центр для ускорения пришествия квантовых вычисленийNvidia объявила, что в этом году Бостоне откроется новый исследовательский центр, который ускорит появление квантовых компьютеров и прикладных квантовых алгоритмов.
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