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Зеленский о Вишнёвом: хранить оружие и боеприпасы возле жилых домов запрещено

Зеленский о Вишнёвом: хранить оружие и боеприпасы возле жилых домов запрещено

Сегодня Зеленский заявил, что конкретные должностные лица государственного концерна «Укроборонпром», допустившие размещение складов с оружием и боеприпасами рядом с жилыми кварталами в городе Вишнёвое Киевской области, будут привлечены к ответственности.

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