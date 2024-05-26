Рустам Минниханов на празднике Каравон: Это хороший пример того, как бережно надо относиться к традициям, национальной культуре, ремеслам

«Русский народный праздник Каравон с каждым годом становится все краше. Это традиции, это дух, это наша с вами страна», – такими словами приветствовал сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов гостей и участников народного праздника Каравон в селе Никольское Лаишевского района.