БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • Александр Кутуев
    На неандертальца похож!В Крыму всё стаби...
  • Бергсерг Бергсерг
    Во еще Волгу осушить и нормально из за какого то казахстана кто они нам ни кто неруси и нехрен пусть покупают воду .....В Казахстане посм...
  • Alexander S
    А можно перестать бухать во время написания статьи (или это время такое и все изложенное правда?)? Ну как может быть ...Baijiahao, Китай....

Зачем Франции авианосец?

Зачем Франции авианосец?

Представитель ВМС Франции представил обширный план развития авианосного крыла страны до 2045 года.Хотя этот план, вероятно, отражает лишь одно из возможных представлений о том, какие самолёты мы в будущем увидим на борту авианосца ВМС Франции, если у ВМС Франции вообще будет авианосец.

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