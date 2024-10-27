МФЦ Санкт-Петербурга обозначил порядок оформления карт болельщика перед матчем «Зенит» – «Локомотив»

Получить документ можно будет после 14:30 Официальный телеграм-канал МФЦ Санкт-Петербурга рассказал о порядке оформления карт болельщика перед матчем «Зенит» – «Локомотив», который состоится сегодня, 27 октября.
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