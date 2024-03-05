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Закон, порядок, государство

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В Хакасии участковые уполномоченные полиции помогли пенсионерке, оказавшейся в беспомощном состоянии из-за проблем со здоровьем

Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Черногорску майор полиции Денис Ходорев и участковый уполномоченный полиции капитан полиции Михаил Дёшин находились на службе, когда получили сообщение о том, что в частном доме по улице Павлова пожилая женщина два дня не выходит на улицу.

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