В Хакасии участковые уполномоченные полиции помогли пенсионерке, оказавшейся в беспомощном состоянии из-за проблем со здоровьем

Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Черногорску майор полиции Денис Ходорев и участковый уполномоченный полиции капитан полиции Михаил Дёшин находились на службе, когда получили сообщение о том, что в частном доме по улице Павлова пожилая женщина два дня не выходит на улицу.