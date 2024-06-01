Ига Свёнтек рассказала о победе на Roland Garros в свой день рождения

Польская теннисистка Ига Свёнтек, четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема и первая ракетка мира, рассказала о своем опыте выступления на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос) в свой день рождения - 31 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии