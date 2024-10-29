Львовские власти отчитались о закрытии 20 общин УПЦ с февраля 2022 года

В Львовской области с февраля 2022 года ликвидированы 20 общин Украинской Православной Церкви. Иван Собко, заместитель главы военной администрации, подтвердил эту информацию.
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