МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Как не отвратить ребёнка от спорта, рассказала тренер из Митина

Не так давно резонансная новость о случае в акробатическом центре в Строгине всколыхнула соцсети. По информации ряда телеграм-каналов, тренер заставил десятилетнего школьника целый час отжиматься из-за плохого поведения, что привело к госпитализации мальчика с разрывом мелких кровеносных сосудов.

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