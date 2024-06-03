Как не отвратить ребёнка от спорта, рассказала тренер из Митина

Не так давно резонансная новость о случае в акробатическом центре в Строгине всколыхнула соцсети. По информации ряда телеграм-каналов, тренер заставил десятилетнего школьника целый час отжиматься из-за плохого поведения, что привело к госпитализации мальчика с разрывом мелких кровеносных сосудов.
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