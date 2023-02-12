В CNN опубликовали эксклюзивные кадры с падающим на пол больным Саакашвили

Бывший президент Грузии не смог самостоятельно встать, даже неудачная помощь медсестры оказалась бессмысленнойАмериканский телеканал CNN обнародовал кадры, на которых бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пытается дойти до своей кровати.
Бывший президент Грузии не смог самостоятельно встать, даже неудачная помощь медсестры оказалась бессмысленнойАмериканский телеканал CNN обнародовал кадры, на которых бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пытается дойти до своей кровати.
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