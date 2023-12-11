А услышит ли Верховный главнокомандующий?

Неизвестный Алтай - Родина железных дорог мира и России Ветеранское сообщество Барнаула, при поддержке Алтайской митрополии Русской православной церкви, провело акцию "Во славу живых и вечная память погибшим воинам сражающихся за нашу веру,историю, культуру, существование русского мира с натовской бандеровской хунтой.