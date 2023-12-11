Неизвестный Алтай - Родина железных дорог мира и России Ветеранское сообщество Барнаула, при поддержке Алтайской митрополии Русской православной церкви, провело акцию "Во славу живых и вечная память погибшим воинам сражающихся за нашу веру,историю, культуру, существование русского мира с натовской бандеровской хунтой.
А услышит ли Верховный главнокомандующий?
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Сергей Смирнов
https://xn--80aaeyqihb1akd1n.xn--p1ai/%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d1%8c/ хранить и беречь историю, как самую дорогие семейные реликвии..https://новостиалтая.рф/%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d1%8c/
В Барнауле состоялся молебен в память о Петре и Козьме Фроловых — создателей первой чугунной рельсовой дороги
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Сергей Смирнов
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Сергей Смирнов
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