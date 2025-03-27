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Руденко: вопрос о возможном визите в Москву лидера КНДР Ким Чен Ына обсуждается

Руденко: вопрос о возможном визите в Москву лидера КНДР Ким Чен Ына обсуждается

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию находится в процессе подготовки. Об этом 27 марта на полях конференции Российского совета по международным делам «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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