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Регионы России

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Илон Маск рассказывает о попытках полиции отобрать ребенка из-за разногласий по гендерным вопросам

Илон Маск рассказывает о попытках полиции отобрать ребенка из-за разногласий по гендерным вопросам

Американский предприниматель Илон Маск рассказал о попытках американских полицейских забрать у родителей несовершеннолетнюю девочку, которая хотела сменить пол.

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