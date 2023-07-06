ФОТО: NITO/SHUTTERSTОСK.СОM АНАСТАСИЯ АНТОНОВА Обмен командиров "Азова"* в сентябре 2022 года стал ударом для русского общества.
ЗАКРЫТЫЕ ТОРГИ: РАСКРЫТА ПРАВДА О СУДЬБЕ РУССКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Комментарии
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as
alla sergeyeva
Спасибо за материал,освещайте эту больную тему.
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1 час.
Владимир Карпов
А Путин и Шойгу куда смотрят ??? Только и делают, что много болтают, а как дело доходит до обмена пленными, так не могут надавить на укров так, чтобы те отдали всех наших пленных офицеров ...!!!
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1 час.
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